«Кожна передана одиниця допомоги — це не просто техніка чи спорядження. Це шанс зберегти життя наших захисників і забезпечити їм перевагу в надзвичайно складних умовах війни», — зазначив представник Благодійного фонду «Велич Життя» Владислав Ландар.

БФ «Велич Життя» та ТОВ «Українська бронетехніка» передали масштабну допомогу військовим, що рятує життя на передовій — Алла Ландар

12 грудня 2025 року Благодійний фонд «Велич Життя» у співпраці з ТОВ «Українська бронетехніка» передав чергову партію допомоги для українських військових, які виконують бойові завдання на сході країни.

До складу переданої допомоги увійшли 11 безпілотних літальних апаратів БпЛА «UB60D» (NSN: 1550-61-018-6594), що значно посилять розвідувальні можливості підрозділів та сприятимуть більш ефективному виконанню бойових операцій.

Окрім безпілотників, військові отримали життєво необхідне обладнання та спорядження, , а саме: генератори SG3400i, медичні реанімаційні рюкзаки RESCUE-PACK з повним медичним наповненням та інше технічне забезпечення.

Передане оснащення дозволяє військовим діяти автономно, підтримувати стабільний зв’язок, оперативно надавати першу медичну допомогу та зберігати боєздатність у польових умовах.

«Ми переконані, що сила України — в єдності. Коли благодійні ініціативи та відповідальний бізнес об’єднуються, результатом стають врятовані життя і впевнені кроки до перемоги», — підкреслила президентка фонду Алла Ландар.

Благодійний фонд «Велич Життя» висловлює щиру подяку ТОВ «Українська бронетехніка» за партнерство, довіру та активну участь у підтримці українських військових.

Разом ми працюємо заради майбутнього, у якому життя перемагає війну.

