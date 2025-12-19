Реклама

12 грудня 2025 року Благодійний фонд «Велич Життя» у співпраці з ТОВ «Українська бронетехніка» передав чергову партію допомоги для українських військових, які виконують бойові завдання на сході країни.

До складу переданої допомоги увійшли 11 безпілотних літальних апаратів БпЛА «UB60D» (NSN: 1550-61-018-6594), що значно посилять розвідувальні можливості підрозділів та сприятимуть більш ефективному виконанню бойових операцій.

Окрім безпілотників, військові отримали життєво необхідне обладнання та спорядження, , а саме: генератори SG3400i, медичні реанімаційні рюкзаки RESCUE-PACK з повним медичним наповненням та інше технічне забезпечення.

Передане оснащення дозволяє військовим діяти автономно, підтримувати стабільний зв’язок, оперативно надавати першу медичну допомогу та зберігати боєздатність у польових умовах.

«Ми переконані, що сила України — в єдності. Коли благодійні ініціативи та відповідальний бізнес об’єднуються, результатом стають врятовані життя і впевнені кроки до перемоги», — підкреслила президентка фонду Алла Ландар.

Благодійний фонд «Велич Життя» висловлює щиру подяку ТОВ «Українська бронетехніка» за партнерство, довіру та активну участь у підтримці українських військових.

Разом ми працюємо заради майбутнього, у якому життя перемагає війну.