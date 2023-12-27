"Біда, коли не професіонали вважають себе супергеніями": чому законопроєкт про мобілізацію буде змінений

Якщо не виконувати основний закон, додаткові – не допоможуть.

Новий законопроєкт про мобілізацію має низку недоліків. Саме тому він має бути змінений.

Про це генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос сказав в ефірі "Еспресо".

Дуже багато питань

Як підкреслює генерал-майор, коли цивільні люди, які не мають жодного відношення до мобілізації у 2014 та 2022 роках, починають писати закони, тоді й "починається велика біда".

"Люди, які не професіонали, вважають себе супергеніями у цих питаннях. До того ж ці самі люди не забули в законопроєкті про мобілізації перестрахуватись і відправити інших на війну. В мене дуже багато питань до поданого законопроєкту. Тому, думаю, що законопроєкт матиме низку змін", – пояснив Кривонос.

Він переконаний, що передовсім важливо виконувати основний закон про мобілізацію у повному обсязі. Зокрема, каже Кривонос, і президентом України.

"Тобто, якби влада дотримувалася чинного законодавства, то й законопроєкту про мобілізацію не було б. Можна написати скільки завгодно законів, але якщо не виконувати основний, то це не покращить мобілізаційні заходи", – додав він.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію порушує Конституцію.

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