"Бидлостайл та повна безкарність": військовий прокоментував смертельну стрілянину у Дніпрі

Ніякого конфлікту та стрілянини не було б, якби водій та пасажири авто виконували б вимоги поліції, впевнений військовий.

Повна безкарність на всіх рівнях щодо дій проти поліції призвела до тієї ситуації, яка трапилась 29 серпня у Дніпрі.

Таку думку висловив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він висловив впевненість, що ніякого конфлікту та стрілянини не було б, якби водій та пасажири авто просто виконували б вимоги поліції.

"Повна безкарність на всіх рівнях за ці дії стосовно поліцейських зробили сьогодні свою криваву справу. Безкарність роками і підтримка суспільства. Впевнений, що ніякого конфлікту апріорі могло і не бути — просто виконати вимогу патрульних", - зазначив Штефан.

Він заявив, що попереду будуть розслідування та вирок, але вони є наслідком того, що суспільство не хоче змінюватись.

"Хочу нагадати про спортсмена з м. Полтави Романа, який кидався і ображав військових. Там теж все могло піти не так", - додав військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ДБР розповіли нові деталі гучного інциденту у Дніпрі, де патрульний поліцейський застрелив чоловіка.

Крім того, ми раніше інформували, що у мережі з'явилося фото закривавленої поліцейської, на яку напав водій Jaguar у Дніпрі.

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