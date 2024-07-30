Очільник Мінмолодьспорту розповів про своє ставлення до олімпійської чемпіонки Яни Клочкової, яка живе в окупованому Криму

Бідний вважає, що у кожного можуть бути різні причини залишатися на тимчасово окупованих територіях.

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний зазначив, що не слід засуджувати людей, які обрали жити на окупованих територіях, тому що на те можуть бути причини.

Про це він розповів в інтерв'ю Максиму Розенку.

Зокрема він згадав чотириразову олімпійську чемпіонку Яну Клочкову, яка живе в анексованому Криму.

"Не знаючи деталей, не готовий засуджувати переїзд Клочкової. Можливо, для цього були підстави. У мене є знайомий, він поїхав до півострова, бо батько хворий, не може сам себе обслуговувати. Він у Криму зараз, їздить з українським прапором на українських номерах. Має багато проблем там через це", - сказав він.

Бідний підкреслив слова Джамали, яка з окупованого Криму, про важливість роботи з людьми, що залишилися на окупованих територіях. Вона наголошувала, що ці люди є частиною нашого суспільства, і їх потрібно зберегти.

Він зазначив, що погоджується з думкою Джамали та Усика, що потрібно працювати з людьми на окупованих територіях, щоб вони зберігали свою українську ідентичність і культуру.

Нагадаємо, чотириразова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша українська спортсменка в історії Олімпійських ігор Яна Клочкова не з'являється в публічному полі після початку війни.

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