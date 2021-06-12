"Бідося з інтелектуальним розвитком": опублікували перли учасників ЗНО із української мови

Фахівці занепокоєні тим, наскільки знизився рівень інтелекту у середньостатистичного учасника ЗНО.

Перевірка відповідей ЗНО з української мови та літератури вразила викладачів низьким рівнем інтелектуального розвитку середньостатистичних випускників. Вони не знають простих понять.

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Про це повідомили на сторінці освітнього сайту "Моє пташеня".

"Знаю, що багато моїх друзів чекає на #перлопоперло, але цього року буде зовсім мало. І не через те, що наші випускники почали писати грамотніше. Скоріше навпаки. Перевірка цього року засвідчила, що із загальним інтелектуальним розвитком середньостатистичного учасника ЗНО сталася якась бідося. І це настільки сумно, що сміятися з цього не виходить", - написала викладачка Дарія Дмитрієва.

Вона зазначає, що несподівано з'ясувалося, що 20% випускників не розуміють, що таке "стереотип" навіть за умови наведених у тексті завдання визначень та прикладів.

"Інакше як можна потрактувати фрази "стереотип - це зла і погана людина" або "я себе відношу до позитивного стереотипу, тому що мені це подобається"? Скільки було прочитано про чорну кішку, порожні відра і блондинок хай залишиться нашою страшною таємницею", - написала викладачка.

Серед "перлів" цьогорічних випускників зафіксували наступні:

Людина бере інших людей під одну граблю.

Гребти усіх підходящих людей під одну миску.

Китай заснував лапшу.

Борщ передається з покоління в покоління.

Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі.

Негативні стереотипи роблять мітинги.

Стереотипи - це настільки тонке поняття, що краще про нього забути.

Стереотипи з'їдають народ зсередини.

Стервотип.

Нагадаємо, що вступна кампанія для дітей з Криму та Донбасу цього року триватиме від 7 червня до 24 вересня.

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