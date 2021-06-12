"Бідося з інтелектуальним розвитком": опублікували перли учасників ЗНО із української мови

Фахівці занепокоєні тим, наскільки знизився рівень інтелекту у середньостатистичного учасника ЗНО.
Перевірка відповідей ЗНО з української мови та літератури вразила викладачів низьким рівнем інтелектуального розвитку середньостатистичних випускників. Вони не знають простих понять.
Про це повідомили на сторінці освітнього сайту "Моє пташеня".
"Знаю, що багато моїх друзів чекає на #перлопоперло, але цього року буде зовсім мало. І не через те, що наші випускники почали писати грамотніше. Скоріше навпаки. Перевірка цього року засвідчила, що із загальним інтелектуальним розвитком середньостатистичного учасника ЗНО сталася якась бідося. І це настільки сумно, що сміятися з цього не виходить", - написала викладачка Дарія Дмитрієва.
Вона зазначає, що несподівано з'ясувалося, що 20% випускників не розуміють, що таке "стереотип" навіть за умови наведених у тексті завдання визначень та прикладів.
"Інакше як можна потрактувати фрази "стереотип - це зла і погана людина" або "я себе відношу до позитивного стереотипу, тому що мені це подобається"? Скільки було прочитано про чорну кішку, порожні відра і блондинок хай залишиться нашою страшною таємницею", - написала викладачка.
Серед "перлів" цьогорічних випускників зафіксували наступні:
- Людина бере інших людей під одну граблю.
- Гребти усіх підходящих людей під одну миску.
- Китай заснував лапшу.
- Борщ передається з покоління в покоління.
- Я зараз візьму людство і поїду на мотоциклі.
- Негативні стереотипи роблять мітинги.
- Стереотипи - це настільки тонке поняття, що краще про нього забути.
- Стереотипи з'їдають народ зсередини.
- Стервотип.
Нагадаємо, що вступна кампанія для дітей з Криму та Донбасу цього року триватиме від 7 червня до 24 вересня.