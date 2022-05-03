Біг сповістити літніх сусідів про тривогу: деталі загибелі підлітка в Одесі внаслідок ракетного удару

Росіяни 2 травня завдали ракетних ударів по Одесі: одна ракета поцілила у гуртожиток.
Внаслідок атаки військових країни-агресорки загинув 15-річний хлопець. Підліток намагався допомогти врятуватися літнім сусідам.
Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі "24 каналу".
Хлопець біг до своїх літніх сусідів. "Вони не мали додатків тривоги на телефоні. Сусідів він попередив, а сам не вижив", - розповів деталі трагедії Братчук.
За словами речника ОВА, троє літніх людей, яких підліток попередив про небезпеку, перебувають у шоковому стані. Вони мають незначні подряпини.
Крім того, внаслідок ракетного удару було поранено 17-річну дівчину. "Наразі вона перебуває у лікарні. У неї поранення середньої важкості", - розповів представник обладміністрації.
Як повідомлялося, в Одесі 2 травня через влучення ракет в двоповерхову житлову будівлю сталось її руйнування та загоряння. Внаслідок обстрілу загинув хлопчик, 2008 р.н. та постраждала дівчина 2004 р.н.
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