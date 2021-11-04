"Бігала голою калюжами і гавкала": сусіди померлої 8-річної дівчинки в Луцьку розповіли про поведінку її матері

"Бігала голою калюжами і гавкала": сусіди померлої 8-річної дівчинки в Луцьку розповіли про поведінку її матері

Дівчинку доправили до лікарні у стані коми.

У Луцьку в результаті отруєння, ймовірно каштанами, померла 8-річна дівчинка. Спочатку дитину лікували вдома, а коли її стан погіршився, батьки звернулися до медиків, але запізно - врятувати дитину не змогли.

Про те, у якій родині жила 8-річна Уляна та що могло статися, розповідає "ІА Волинські новини".

Кидалася на людей, гавкала і бігала оголеною

Померла дівчинка мешкала у багатоповерхівці на вулиці Президента Грушевського у Луцьку з мамою Наталією. Крім доньки, у жінки є повнолітній син, який мешкає окремо. За словами сусідів, мама дівчинки завжди поводилася дивно і агресивно - на контакт із сусідами не йшла і спільної мови не знаходила.

"Діти цієї жінки - що старший хлопець, що дівчинка - абсолютно нормальні. Про маму дитини не можу нічого хорошого сказати. Я особисто три роки тому писала на неї заяву в поліцію та в службу у справах дітей через те, що вона кидалася до моєї чотирирічної дитини. Хотіла вдарити сміттєвим мішком. Це бачили мешканці двору. Дільничний відмовився приймати заяву, то я ходила у міськвідділ. Все закінчилось тим, що до неї прийшли і провели так звану профілактичну роботу", - розповідає одна із сусідок родини Олена.

За словами жінки, батько померлої дівчинки пішов із родини близько 2 років тому і припустила, що причиною цього могла стати поведінка жінки.

"Вона кидається до людей, гавкає. Неодноразово бачили, як майже оголеною бігала двором. В самій спідній білизні стрибала калюжами. Влітку стелила покривало і лягала із дитиною на асфальті. Я впевнена, що у неї проблеми з психікою", – говорить сусідка.

За донькою трусилася і нікого до неї не підпускала

За словами сусідів, мати дівчинки алкоголем не зловживала. Свою доньку дуже любила і нікого до неї не підпускала.

"За донькою трусилася, постійно водила її за руку. Не дозволяла нікому до неї торкатися. Наприклад, я йду з малим, а вона, як той коршун, стане над своєю дитиною, наїжачиться і стоїть. Щось, видно, було у неї в голові, чи то думала, що тій дитині хочуть щось зробити, чи забрати… Не знаю", – говорить сусідка.

За словами сусідів, після похорону дівчинки її матір бачили лише двічі, а з квартири жодних звуків не чути.

На дверях квартири, де мешкала дівчинка, вже місяць висить записка, виведена старанним дитячим почерком, у якій вона запрошувала на свій день народження 28 вересня. До слова, дитина померла рівно через місяць після свята.

У записці дівчинка кликала до себе на іменини тата Мирослава та брата Тараса.

"Дитя було просто диво"

У школі, де навчалася дівчинка, про неї відгугуються тільки позитивно.

"Триває слідство. Єдине, що можу сказати від нас, це те, що померла дівчинка була дуже хорошою. Вона надзвичайно гарно вчилася. Здібна, товариська, співала… Одне слово, золота дитина. Ми її дуже любили. Таке дитя було, просто диво! З веснянками, справжня красуня. Дуже життєрадісна, завжди прийде, привітається, усміхнеться… Дуже шкода, що так сталося. Дуже", – зітхає директор освітнього закладу Олег Гребенюк.

Їла гречку, волоські горіхи та їстівні каштани

Медики підтверджують, що причиною смерті дитини стало отруєння. За словами виконувачки обов’язків завідувачки відділення анестезіології Волинської обласної дитячої лікарні Надії Катаман, восьмирічна дитина потрапила до медзакладу 21 жовтня у стані коми, а протягом певного часу мама лікувала дитину вдома.

Чи справді дитина отруїлася каштанами, медики стверджувати не можуть. Утім, мама дівчинки зізналася, що напередодні Уляна вживала грецькі горіхи, гречку та їстівні каштани.

У поліції стосовно мами померлої дівчинки відкрили кримінальне провадження за статтею 166 "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування", оскільки мама не звернулася до медиків одразу, коли дитині стало зле, а лікувала її самостійно.

Нагадаємо, що у Луцьку 2-річну дитину та її 33-річну матір нині намагаютсья врятувати лікарі . Поранених жінку і малечу забрали посеред ночі з дому.

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