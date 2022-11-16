Бігають ухилянти і ведмідь: прикордонники попередили чоловіків про небезпеку на кордоні

Ведмідь гуляє біля українсько-румунського кордону.
Державна прикордонна служба України закликає порушників не перетинати незаконно українсько-румунський кордон, оскільки там помітили ведмедя.
Про це йдеться у повідомленні прикордонників.
"Під час нічного патрулювання на Буковині прикордонники помітили ведмедя. Він прогулювався стежками Карпат. Кількома днями раніше на цій ділянці виявили та затримали порушників, які хотіли незаконно потрапити до Румунії", - йдеться у повідомленні.
Українські прикордонники закликають чоловіків не нехтувати правилами безпеки та законом і не перетинати кордон поза межами пунктів пропуску.
Незаконний перетин кордону
В Україні від початку дії воєнного стану деякі чоловіки намагаються незаконно виїхати з країни. Для цього вони перевдягаються у жіночий одяг, ховаються у автомобілях та пробують незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.
У Державній прикордонній службі повідомили, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинуло вже 11 чоловіків.
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