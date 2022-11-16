Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бігають ухилянти і ведмідь: прикордонники попередили чоловіків про небезпеку на кордоні

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2317
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бігають ухилянти і ведмідь: прикордонники попередили чоловіків про небезпеку на кордоні

Фото: Getty Images

Ведмідь гуляє біля українсько-румунського кордону.

Державна прикордонна служба України закликає порушників не перетинати незаконно українсько-румунський кордон, оскільки там помітили ведмедя

Про це йдеться у повідомленні прикордонників. 

"Під час нічного патрулювання на Буковині прикордонники помітили ведмедя. Він прогулювався стежками Карпат. Кількома днями раніше на цій ділянці виявили та затримали порушників, які хотіли незаконно потрапити до Румунії", - йдеться у повідомленні. 

© Держприкордонслужба України
Фото: Держприкордонслужба України

Українські прикордонники закликають чоловіків не нехтувати правилами безпеки та законом і не перетинати кордон поза межами пунктів пропуску. 

© Держприкордонслужба України
Фото: Держприкордонслужба України

Незаконний перетин кордону 

В Україні від початку дії воєнного стану деякі чоловіки намагаються незаконно виїхати з країни. Для цього вони перевдягаються у жіночий одяг, ховаються у автомобілях та пробують незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. 

У Державній прикордонній службі повідомили, що від початку дії воєнного стану в Україні під час спроби незаконно перетнути кордон загинуло вже 11 чоловіків.

Читайте також:

Інвалідність для ухилянта за 7500 доларів США

Інвалідність для ухилянта за 7500 доларів США

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2317
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація