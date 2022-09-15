"Бігли у явній паніці": у британській розвідці озвучили, що з техніки покидали окупанти, втікаючи від ЗСУ на Харківщині

Російські окупати, втікаючи з Харківщини залишили цінну техніку.
Українцям дісталися вартістні радіолокаційні станції, автівки та багато іншого.
Про це йдеться в щоденному звіті розвідки Великої Британії.
"Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші бігли у явній паніці", - йдеться у повідомленні.
Цінне обладнання, яке залишили ЗС РФ, включає артилерійське озброєння, зокрема, одна контрбатарейна РЛС "Зоопарк" і як мінімум одна машина управління артилерією.
"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів та ймовірні локальні порушення командування та управління", - зазначили у британській розвідці.
Нагадаємо, що у Кривий Ріг 14 вересня прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.
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