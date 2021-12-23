Бігти до військомату "вже завтра"?: у ЗСУ пояснили, коли каратимуть жінок за ухилення від обліку

Бігти до військомату "вже завтра"?: у ЗСУ пояснили, коли каратимуть жінок за ухилення від обліку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заспокоїв українок, що жінок на облік ставитимуть планово і поступово.

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік, проте тих, хто цього не зробить, поки не каратимуть.

Про це розповів на брифінгу начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, штрафні санкції до жінок, які відмовляться стати на військовий облік, почнуть вводити після 2022 року.

"Ті, які відмовляються відвідувати лікарів (йшлося про проходження військово-лікарської комісії, — Ред.) — це закон, який зобов'язані виконувати всі громадяни в Україні. Тому штрафні санкції будуть, але вже після 2022 року. Рік є у всіх: у керівників організацій, у військовозобов'язаних жінок", — розповів він.

Штраф за відмову ставати на військовий облік становитиме від 850 грн (перше порушення) до 1500 грн (повторне). Для керівника підприємства чи установи, де працює жінка, від 5500 до 8500 грн.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заспокоїв українок, що "вже завтра до військкомату бігти не треба", пише "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти до військкомату, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре", — сказав Залужний.

Нагадаємо, що в Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік.