Бігус заявив, що за його командою стежили співробітники СБУ: у спецслужбі відреагували

Керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус заявив, що за його командою стежив Департамент захисту національної державності СБУ.

Відповідне розслідування з'явилося 5 лютого на офіційному YouTube-каналі Bihus.Info.

"Саме Департамент захисту національної державності СБУ нагнав сюди 30 людей, щоб встановити камери в наші готельні номери і навіть у лазню", – сказав Денис Бігус.

В понеділок , 5 лютого, ввечері на сайті СБУ з'явився коментар спецслужби, в якому йдеться про процесуальні дії щодо розслідування кримінального провадження про наркозлочинність і одночасно про незаконне використання засобів стеження:

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"Протидія організованій наркозлочинності є одним із напрямів діяльності Служби безпеки України. За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники "Bihus.Info". Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів", – йдеться у заяві.

Водночас СБУ заявляє, що нею порушено кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.

СБУ також підтвердило звільнення керівника ДЗНД, не називаючі його ім'я.

"Також ухвалено відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи. Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій і ЗМІ загалом, а всі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу", – резюмує пресслужба СБУ.

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на незаконне стеження за журналістами проєкту Bihus.Info, внаслідок якого в Мережу злили відео, на якому працівники команди розслідувачів начебто вживали наркотичні речовини.

Зеленський навіть особисто розмовляв із головою СБУ після інциденту. Президент сказав, що "потрібно знайти відповіді на все це", і запевнив, що СБУ проведе розслідування та знайде винних.

Тим часом у Службі безпеки України повідомили, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 359 (“Незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації”) КК України.

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