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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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944
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Біг Тейсті йде з меню McDonald’s: українці продають бургери за шалені ціни на OLX

McDonald’s оголосив про зникнення Біг Тейсті з меню, і на OLX вже з’явилися пропозиції на 20 000 грн за коробку.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
McDonald’s

McDonald’s

Легендарний бургер Біг Тейсті незабаром зникне з меню українських McDonald’s. Ця новина сколихнула Мережу та викликала хвилю ностальгії серед шанувальників, а дехто вирішив скористатися ситуацією у вкрай неординарний спосіб.

Про це компанія повідомила на офіційній сторінці.

Як стало відомо, на популярній платформі онлайн-оголошень OLX почали з’являтися пропозиції про продаж коробок з-під Біг Тейсті. Ціна за таку «реліквію» сягає неймовірних 20 000 гривень.

Оголошення про продаж коробки з під Біг Тейсті / © скриншот

Оголошення про продаж коробки з під Біг Тейсті / © скриншот

В Одесі натомість з’явилося оголошення про продаж свіжого, невідкритого бургера Біг Тейсті, придбаного напередодні ввечері, 30 квітня. Як бонус до бургера додається порція картоплі «діпи».

Оголошення про продаж Біг Тейсті / © скриншот

Оголошення про продаж Біг Тейсті / © скриншот

У McDonald’s Україна заявили, що виведення Біг Тейсті з меню пов’язано з постійною роботою над оновленням асортименту та бажанням запропонувати клієнтам нові цікаві позиції. Представники компанії зазначили, що точна дата зникнення бургера залежатиме від наявності інгредієнтів на кухнях ресторанів.

Нагадаємо, на українських онлайн-платформах купівлі-продажу нещодавно з’явилися оголошення про продаж отруйних сколопендр.

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