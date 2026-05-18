Бігав вулицею з ножем і нападав на людей: у Житомирі затримали чоловіка

У Житомирі затримали нападника

У Житомирі поліція затримала нападника. Озброєний ножем чоловік порізав двох перехожих і біг вулицею з ножем. Патрульні отримали повідомлення про чоловіка, який атакував людей.

Про це повідомили в Патрульній поліції Житомирської області.

За повідомленням поліції, екіпаж роти тактико-оперативного реагування помітив чоловіка, який перебігав дорогу з ножем. Працівники поліції зупинилися на безпечній відстані та за допомогою табельної зброї змусили його кинути ніж на землю.

Чоловік дослухався до закликів поліції. Ймовірного нападника затримали з застосуванням кайданків.

Інший екіпаж поліції отримав інформацію, що неподалік перебуває поранений чоловік. Поліція виявила потерпілого, який втратив велику кількість крові. Йому наклали турнікет та оклюзійні пов’язки на місці.

До приїзду медиків поліція контролювала стан пораненого чоловіка. Згодом його ушпиталили. Медики доправили до лікарні ще одного чоловіка, який постраждав від нападника з ножем.

Поліція встановила, що затриманий перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Чоловіка затримали на підставі ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ККУ.

Нагадаємо, в селі Терлівка Летичівської громади на Хмельниччині під час перевірки документів у водія, який був позбавлений судом права керування, стався озброєний напад на правоохоронців.

Унаслідок стрілянини один поліціянт дістав тілесні ушкодження, а 33-річний капітан поліції Сергій Чорний загинув на місці від поранень. Озброєний зловмисник утік, тому на території Хмельницького району запроваджували операцію для його затримання.

Загиблий Сергій Чорний присвятив правоохоронним органам майже половину життя: після закінчення Львівського університету внутрішніх справ 2014 року він працював інспектором сектору реагування патрульної поліції Хмельницького РУП. Колеги згадують його як принципового, відповідального офіцера та людину слова, яка завжди першою приходила на допомогу.

Для родини капітана цей день став фатальним — у нього залишилися батьки, дружина та двоє маленьких дітей. Поліція Хмельницької області вже розпочала розслідування за фактом вбивства працівника правоохоронного органу та висловила глибокі співчуття близьким загиблого.

