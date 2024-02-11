Bihus.Info підозрює, що кураторів стеження хотіли нагородити: реакція СБУ

Bihus.Info направив запит до Служби безпеки України щодо подання на нагородження орденом Данила Галицького керівника департаменту захисту національної державності Романа Семенченка. Його, зазначимо, було звільнено після розголосу стеження за журналістами. Також підозрюють працівника СБУ Ігоря Кравченка, причетного до стеження.

Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

В СБУ уже встигли відреагувати на запит. Там заперечують наявність даного ордена у Семенченка.

Як йдеться у сюжеті Bihus.Info, після публікації розслідування щодо причетності СБУ до стеження за журналістами співробітникам спецслужби заборонили використовувати брендовий одяг, дорогі годинники й елітні автомобілі. Відповідна розсилка, за даними проєкту, з’явилася у внутрішніх чатах СБУ і дійшла до журналістів.

"До уваги керівників! Прошу виключити використання оперативним складом під час службової діяльності (в робочий час) брендового одягу, дорогих годинників, елітних авто, тощо. Виключно тактичний одяг! Виконання вказівки під особисту відповідальність керівників підрозділів… Передайте особовому складу про недопущення наразі ходити в брендовому одязі, їздити на дорогих авто і т.д. (в тому числі і особливо в вихідні дні), оскільки Бігуси активно працюватимуть. Без жодних виключень! Тактична форма і т.д.", - цитує проєкт повідомлення з внутрішніх чатів спецслужби.

Після публікація розслідування "журналісти різних редакцій почали активно повідомляти в соцмережах, що також вже знайомі з Ігорем Кравченком.

"Деякі – тому що він витягував їх на зустріч, деякі – тому що він приходив до них у редакцію. Згадали і те, що, за словами Ігоря, йому доручили займатися всіма журналістами", – заявили розслідувачі.

Додамо, що президент Володимир Зеленський після інциденту із таємним прослуховуванням та фільмуванням працівників проєкту Bihus.Info провів розмову із головою СБУ Василем Малюком.

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