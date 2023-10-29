“Бик у спортивних штанях”: Фаріон увірвалася в мовний скандал із київським таксистом

Колишня народна депутатка та мовознавчиня Ірина Фаріон, коментуючи інцидент із таксистом у Києві, який відмовився спілкуватися з клієнтами українською мовою, висловила жаль, що свого часу не було ухвалено законопроєкт, який за порушення мовного законодавства передбачав кримінальну відповідальність.

Про це вона заявила у коментарі у програмі “Говорить Великий Львів”.

"З огляду на поведінку цього бика, даруйте, я його інакше називати не можу, суть не лише в ньому... Суть в тому, що треба було ухвалювати законопроєкт, який ми зареєстрували з Михальчишиним [народний депутат в 2012–2014 роках] ще в 2013-му році – кримінальна відповідальність, розумієте, не бавлення у штрафи. Я бачу оцього хлопа в спортивних штанях - я взагалі не розумію, як можна було б сісти в таксі до людини, яка має такий зовнішній вигляд... Якщо б була кримінальна відповідальність за такі речі, якщо би його засадили до тюрми на три роки, п’ять років, сім”, - говорила екснардепка.

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Засобами для перевиховання “таких таксистів” у місцях позбавлення волі Ірина Фаріон назвала підручники з української мови та диск “класних пісень, наприклад, з Андрієм Середою [вокаліст гурту "Кому вниз"]”.

У теперішніх воєнних умовах порушника мовного законодавства вона пропонує відправити на фронт у складі штрафного батальйону.

“Для ось таких негайно б створити штраф-батальйон, щоби цей штраф-батальйон відразу відрядити на "нульову" позицію, аба вони б окопи для наших святих солдатів рили... Аби вони були отим заслоном наших героїв. Тому що такі люди заслуговують тільки на одне - повну і абсолютно утилізацію. Ми до них не можемо мати ані найменшою поваги", - заявила мовознавчиня.

Нагадаємо, у Києві водій таксі компанії Bolt відмовився надавати послуги державною мовою. ТСН.ua раніше повідомляв про усі подробиці конфлікту.

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