Біль може бути нестерпним: лікар розповів, чому під час COVID-19 не можна об'їдатися лимонами

Біль може бути нестерпним: лікар розповів, чому під час COVID-19 не можна об'їдатися лимонами

Вживання великої кількості вітаміну С утворює в нирках каміння оксалату.

Лимонами не можна об'їдатися під час коронавірусної інфекції, тому що вони утворюють камені в нирках.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

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Так, природне підвищення імунітету під час коронавірусу може не тільки поліпшити здоров'я, але і позначитися на ньому негативно. Вживання великої кількості вітаміну С утворює в нирках каміння оксалату.

“Останній тренд — їсти багато лимонів для того щоб покращити імунітет. Коли вони починають мандрувати вашими сечоводами, вам буде не до лимонів і не до покращення імунітету. Біль буде такий, що ви захочете тільки одного: щоб це більше ніколи не траплялось”, — написав Тарас Жиравецький.

Він також додав, що дроблення каміння в нирках коштує 8—25 тисяч гривень за одну процедуру.

"Тому перед тим, як займатись самолікуванням порадьтесь з лікарем-урологом. Мав в практиці кілька таких пацієнтів, тому вирішив розвінчати міф про чудо-лимони”, — підкреслив лікар.

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