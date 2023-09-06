“Біль, розпач та втома”: нові фото з місця ракетного удару по Костянтинівці

Очільник МВС подякував усім, хто залучався до рятувальної операції.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував фото з поліцейськими та рятувальниками, які ліквідовували наслідки обстрілу в місті Костянтинівці на Донеччині, яке в середу, 6 вересня, російські окупанти атакували ракетами С-300.

“Біль, розпач та втома на обличчях рятувальників та поліцейських”, - описав він опубліковані кадри у своєму Telegram-каналі.

Очільник МВС подякував усім, хто залучався до ліквідації наслідків російського обстрілу.

Також читайте У Констянтинівці під завалами досі можуть перебувати люди — журналіст

“Це трагедія не лише для Донеччини. Сьогодні ми всі — Костянтинівка”, - наголосив міністр.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники завдали ракетного удару просто по місцевому ринку, де було багато людей. Внаслідок обстрілу загинули 17 осіб. Ще 32 отримали поранення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на черговий російський теракт та опублікував відео з моментом удару по ринку в Костянтинівці.

Читайте також: