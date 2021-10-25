Била дитину на дитмайданчику і пиячила: у Черкасах затримали матір 3-річної дитини

Била дитину на дитмайданчику і пиячила: у Черкасах затримали матір 3-річної дитини

Жінка кілька разів вдарила дитину по обличчю.

У Черкасах нетвереза жінка розпивала спиртні напої на дитячому майданчику і лупцювала свою 3-річну доньку. Знущання з дитини помітили небайдужі містяни і викликали поліцію.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Черкаської області.

Інцидент стався учора, 24 жовтня, на вулиці 30-річчя Перемоги. Копи отримали виклик, що невідома жінка розпиває алкоголь на дитячому майданчику та б’є дитину.

Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили нетверезу жінку та брудну і голодну дитину 3-х років. Містянка розповіла, що донька не слухалася, тож вона її "виховувала" ляпасами по обличчю.

"На обличчі дитини патрульні виявили синці. Поліцейські нагодували малечу та доправили матір із дитиною до Черкаського районного управління поліції. Надалі справою займаються інспектори ювенальної превенції", - повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Як з’ясувалося, жінка не вперше потрапляє в поле зору працівників ювенальної превенції.

Нагадаємо, що у Рівному засудили 21-річну горе-матір, яка два роки тому, залишила побитого двомісячного сина в гуртожитку та пішла на побачення.

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