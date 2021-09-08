Била головою об лавку, по обличчю колінами і рвала волосся: у Дніпрі жорстоко почубилися двоє дівчат (відео)

За бійкою спостерігали кілька хлопців, які разборонять її не поспішали.

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи жорстоко побилися дві дівчини. Одна з них била іншу ногами по обличчю, в той час як за ними спостерігали хлопці.

Відео інциденту очевидці згодом завантажили в соціальні мережі.

На ролику видно, як одна з дівчат сидить на лавці, інша стоїть над нею і завдає своїй опонентці удари по обличчю і тілу. Вона тримала її за волосся і била колінами по голові. Все це місцева мешканка супроводжувала нецензурною лайкою.

Спершу їх намагалися зупинити хлопці, які, вочевидь, приятелі агресивно налаштованої громадянки. Однак згодом вони припинили брати участь в конфлікті і лише спостерігали за ним з боку.

У якийсь момент одна з дівчат буквально попросила вже побиту "вдарити її один раз по обличчю". Після чого накинулася на постраждалу з новою силою.

Очевидці, які знімали побиття на відео, нібито викликали на місце правоохоронців. Як розповіли ТСН.ua в патрульної поліції області, дівчата самостійно "залагодили конфлікт і заяв не писали".

"Надійшов виклик, що б'ються дівчата. Патрульні прибули на місце інциденту. Але ті згодом сказали, що одна до іншої не мають претензій. За їх словами, у них стався конфлікт, який вони владнали і розійшлися по домівках. Заяв в поліцію жодна сторона не подавала", — розповіли ТСН.ua в пресслужбі патрульної поліції області.

Нагадаємо, що у Дніпрі 22-річний охоронець ресторану жорстоко побив відвідувача. Медики зафіксували у відвідувача відкриту черепно-мозкову травму, а також забій головного мозку третього ступеня.

А в літаку з Анталії в Запоріжжі побилися пасажирки. У одній на руках був однорічний малюк, вона розбила голову другий дівчині, яка молодша за неї.

Новини Дніпра: місцева мешканка жорстоко побила молоду дівчину ногами по обличчю

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