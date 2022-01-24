Била і кричала перед усім класом: на Закарпатті вчителька надавала ляпасів по голові учневі (відео)

Школяр не міг розв'язати приклад і вчителька не стримала емоцій.

В одній із шкіл Рахівського району Закарпатської області вчителька під час уроку декілька разів вдарила по голові малолітнього учня, а також накричала на нього перед усім класом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

"22 січня співробітники Рахівського районного відділу поліції під час моніторингу мережі Інтернет виявили публікацію, в якій висвітлено неправомірні дії вчительки однієї зі шкіл району. На відео зафіксовано, як жінка під час уроку сварила дитину та кілька разів вдарила учня рукою по голові", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті вчителька побила учня

Правоохоронці опитали всіх учасників події, зокрема і батьків хлопчика. Утім вони відмовилися від написання заяви та повідомили, що претензій ні до кого не мають, і по медичну допомогу вони не зверталися.

Та попри це дізнавачі поліції кваліфікували подію за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України, тобто умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, або вчинені з метою залякування потерпілого. Відомості правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі досудове розслідування триває. До справи залучили ювенальних поліцейських.

За даними місцевих ЗМІ, в департаменті освіти створили спеціальну комісію, щоб з'ясувати ситуацію. За попередніми даними відомо, що вчителька написала пояснювальну записку та заяву на звільнення за власним бажанням.

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