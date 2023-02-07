Била кочергою по голові та душила рушником — жінка зізналася у вбивстві матері (фото, відео)

На Одещині, у Подільську, затримано 38-річну жительку міста за підозрою у вбивстві матері. Вона повідомила поліцейським про те, що, повернувшись додому, виявила стареньку матір, з якою проживала разом, без ознак життя. Однак під час встановлення обставин події поліцейські з’ясували, що в родині часто були конфлікти. Жінку наразі помістили під варту.

Про це йдеться в повідомленні головного управління Нацполіції в Одеській області.

Зі слів правопорушниці, старенька дратувала своєю присутністю, тому вона спробувала її отруїти, потім задушити і врешті розбила їй голову. Зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розповідаючи про свою матір, донька нервувала, поліцейські одразу запідозрили її у причетності до загибелі старенької.

"Врешті, жінка зізналася: останнім часом найрідніша людина її дратувала своєю поведінкою, тому вона вирішила її отруїти, розчинивши велику кількість пігулок в їжі. Коли старенька заснула, зловмисниця, аби довести задумане до кінця, почала душила її рушником. Мати, прокинувшись, стала чинити спротив доньці, і та побила її кочергою по голові", — зазначили правоохоронці.

Переконавшись, що потерпіла не подає ознак життя, правопорушниця зачинила будинок і пішла гуляти містом, а за кілька годин повернулася і подзвонила в поліцію.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть 67-річної жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми.

Наразі жінці повідомлено про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

У межах розпочатого провадження правоохоронці призначили низку експертиз, в тому числі судово-психіатричну, яка має встановити осудність підозрюваної. На час слідства жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з санкцією статті, за умисне вбивство передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком 7-15 років.

Додамо, що у Хімках (Росія) 11-річна школярка порізала свою однокласницю кухонним ножем, завдавши їй 26 порізів обличчя та близько 20 глибоких ран тіла.

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