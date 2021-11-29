Била ногами в пах і кулаками в голову: у Харкові дівчина відлупцювала хлопця із "залізною" витримкою (відео)

Хлопець на побиття дівчиною не відповів.

У Харкові дівчина жорстоко побила хлопця. Інцидент стався поблизу нічного клубу "Малина".

Також читайте У Дніпрі натовп чоловіків побив та викрав місцевого мешканця: у місті ввели спецоперацію

Відео побиття виклали в телеграм-каналі "ТРУХА".

На кадрах видно, як дівчина з кулаками на вулиці накинулася на хлопця. Вона била його руками по голові і ногами в пах.

Хлопець виявився із "залізною витримкою". Він витерпів усі удари, але у відповідь жінку не вдарив. Після побиття хлопець пошкутильгав геть.

Про стан потерпілого після таких ударів у голову нічого невідомо. Як і невідомо про причину конфлікту.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Майбутня мамка гопника.

Видно, що у хлопця з однією ногою біда, пересувається як людина з інвалідністю. Не відповів швидше за все через те, що боявся що заб'ють натовпом, тому що на 36 секунді відео виразно видно як один штрих у світлих штанях вже замахувався.

Впевнений, що після появи цього відео в інтернет-просторі, ним зацікавляться не одні компетентні органи. А якщо хлопець напише заяву, то просто так зіскочити нікому не вдасться.

Впевнений, що після появи цього відео в інтернет-просторі, ним зацікавляться не одні компетентні органи. А якщо хлопець напише заяву, то просто так зіскочити нікому не вдасться. Молодець хлопець, не розпустив руки.

А потім жінки - слабка стать, а мужики - аб'юзери та ґвалтівники жорстокі. Не знаю в чому винний хлопчик, але вихований він явно добре.

Респект витримці.

Жінка-примат.

Нагадаємо, що у Дніпрі у багатодітній родині батько систематично лупцює дітей. Днями він ногами побив свого 9-річного сина.

Читайте також: