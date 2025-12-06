Біла Церква потрапила під удар Росії: що відомо

Пожежа / © Associated Press

В ніч проти 6 грудня під удар Росії потрапила Біла Церква. За попередніми даними місцевої влади, уламки збитих цілей впали в промисловій зоні міста. Окремі райони можуть тимчасово залишитися без теплопостачання.

Про це повідомила Білоцерківська міська територіальна громада.

Влада просить містян з розумінням поставитися до можливих незручностей та дотримуватися заходів безпеки.

«Атака триває! Просимо всіх залишатися в укриттях і не наражати себе на небезпеку. Оперативна ліквідація наслідків розпочнеться одразу, як тільки мине загроза атаки», — йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві тимчасово знизилася якість атмосферного повітря. Стаціонарний пункт моніторингу на масиві Незалежності показує підвищений рівень зважених часток у повітрі.

Мешканцям рекомендують без потреби не виходити на вулицю, тримати вікна зачиненими та утриматися від фізичних навантажень просто неба до стабілізації ситуації.

Масована атака 6 грудня — що відомо

Нагадаємо, вночі, 6 грудня, ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками.

Російські війська також вкотре обстріляли критичну інфраструктуру Херсона. Унаслідок атаки частково знеструмлені Центральний та Дніпровський райони міста, можливі перебої з водопостачанням.

У ніч проти 6 грудня російські війська здійснили масований обстріл Фастівського, Вишгородського та Бучанського районів Київської області. Постраждали троє мирних мешканців.