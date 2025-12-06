- Дата публікації
Біла Церква потрапила під удар Росії: що відомо
Місцева влада попереджає про можливі перебої з теплом і закликає людей залишатися в укриттях.
В ніч проти 6 грудня під удар Росії потрапила Біла Церква. За попередніми даними місцевої влади, уламки збитих цілей впали в промисловій зоні міста. Окремі райони можуть тимчасово залишитися без теплопостачання.
Про це повідомила Білоцерківська міська територіальна громада.
Влада просить містян з розумінням поставитися до можливих незручностей та дотримуватися заходів безпеки.
«Атака триває! Просимо всіх залишатися в укриттях і не наражати себе на небезпеку. Оперативна ліквідація наслідків розпочнеться одразу, як тільки мине загроза атаки», — йдеться в повідомленні.
У Білій Церкві тимчасово знизилася якість атмосферного повітря. Стаціонарний пункт моніторингу на масиві Незалежності показує підвищений рівень зважених часток у повітрі.
Мешканцям рекомендують без потреби не виходити на вулицю, тримати вікна зачиненими та утриматися від фізичних навантажень просто неба до стабілізації ситуації.
Масована атака 6 грудня — що відомо
Нагадаємо, вночі, 6 грудня, ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одещини ударними безпілотниками.
Російські війська також вкотре обстріляли критичну інфраструктуру Херсона. Унаслідок атаки частково знеструмлені Центральний та Дніпровський райони міста, можливі перебої з водопостачанням.
У ніч проти 6 грудня російські війська здійснили масований обстріл Фастівського, Вишгородського та Бучанського районів Київської області. Постраждали троє мирних мешканців.