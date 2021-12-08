"Билася над ним, як пташка": подробиці вбивства 2-річного сина матір'ю у Харкові

"Билася над ним, як пташка": подробиці вбивства 2-річного сина матір'ю у Харкові

Жінка має невиліковну хворобу.

У Харкові 36-річна жінка вистрибнула з вікна 4 поверху, а її 2-річного сина знайшли у квартирі мертвим. За попередніми даними, хлопчика задушили.

Про це повідомляє "Суспільне".

Подія сталася сьогодні, 8 грудня, у багатоповерхівці на вулиці Академіка Павлова. Жінка стрибнула з вікна і вижила. Зараз вона перебуває у лікарні.

Сусіди жінки розповідають про її родину як хорошу, а про саму жінку, як про дбайливу матір.

"Зразкові батьки, зразкова пара. Вона народила пізно, дитина була бажаною, вона билась над нею, як пташка. Це немислимо!" — сказала сусідка родини.

Як розповіла заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, хлопчик відвідував дитсадок, а мати дитини має, за її словами, невиліковну хворобу.

"На жаль, мати нездорова, приймала препарати через невиліковну хворобу, можливо, із цим щось пов'язано. Вона жива, в реанімації, стан тяжкий...Поки немає іншої інформації, окрім того, що дитина задушена", — сказала Горбунова-Рубан.

Вона додала, що скарг на родину не надходило. У жінки є чоловік і батько.

"На місці працювала слідчо-оперативна група. Матір вижила і перебуває у лікарні. Дитина померла. Причини смерті 2-річного хлопчика встановлюються ", - прокоментувала ТСН.ua речниця Нацполіції Харківської області Олена Бороннік.

Нагадаємо, що у Луцьку з вікна викинулася мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами.

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