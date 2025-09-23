ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
143
2 хв

Білецький назвав ключову умову для наближення миру

Андрій Білецький зазначив, що не приділяє багато уваги розмовам про потенційне перемир’я, а найкращим способом наближення закінчення війни вважає посилення української армії.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Андрій Білецький

Андрій Білецький

Найкращий спосіб наближення миру — ефективна армія та результат на полі бою.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в ефірі «Радіо Свобода».

Білецький зазначив, що не приділяє багато уваги розмовам про потенційне перемир’я, а найкращим способом наближення закінчення війни вважає посилення української армії.

«У нас країна і багато хто з військових, військово-політичних діячів, людей, які повинні займатися економікою і забезпеченням армії, так, забагато думають про перемир’я, замість того, як думати, як це перемир’я наблизити, тобто зробити армію ефективнішою тут і зараз. Я вважаю, що треба думати за результат на полі бою, в першу чергу», — сказав він.

Також Білецький висловився щодо потенційних сценаріїв припинення вогню та зазначив, що ідея розведення військ у спеціальні зони поблизу фронту є абсурдною, адже так Україна втратить ще території та людей.

«Росіяни, навіть якщо вони стали б відводити свої війська від лінії бойового зіткнення, вони їх будуть відводити по нашій території. А от ми будемо відводити свої війська, там, на 15 чи 40 кілометрів по своїй території. І це абсурдний сценарій, який фактично краде в України, ну, ще тисячі квадратних кілометрів», — наголосив командир Третього армійського корпусу.

Нагадаємо, Андрій Білецький вважає «жахливим абсурдом» будь-які спроби розведення військ на 15-40 кілометрів, оскільки «росіяни відводитимуть війська по нашій території, а ми — по своїй». За його словами, такий сценарій призведе до втрати Україною тисяч квадратних кілометрів і населених пунктів.

143
