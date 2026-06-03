Білецький прогнозує перелам на фронті через 6–7 місяців

Війна в Україні / © ТСН.ua

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За умови збереження поточних тенденцій на фронті через 6–7 місяців може настати переламний момент, після якого стане очевидним тактичний програш Росії у війні проти України.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ключовими факторами змін є щораз більший дефіцит особового складу в армії РФ, відсутність суттєвих просувань окупаційних військ та посилення переваги України в повітрі завдяки безпілотним системам.

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Білецький зазначив, що російська армія вже втратила здатність до масованих штурмів у попередніх масштабах, а контроль над повітряним простором дедалі більше переходить до України.

«Про жодні м’ясні хвилі, які ще 7–8 місяців тому були нормою, вже зараз не йдеться навіть на найгарячіших ділянках фронту», — заявив він.

Також командир Третього корпусу наголосив на зміні балансу в небі.

«Ми потроху беремо під контроль оперативну глибину до 200 кілометрів дронами… є чітке розуміння, що небо зараз за нами», — наголосив Білецький.

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За його оцінкою, саме ці тенденції вже призводять до стагнації російського наступу і в разі їх збереження кризові явища в армії РФ лише посилюватимуться.

Водночас Білецький припустив, що Росія може спробувати компенсувати невдачі на фронті посиленням ударів по українських містах.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія теоретично здатна регулярно завдавати масованих ракетних ударів по Україні — приблизно раз на тиждень упродовж кількох місяців. Водночас на можливість таких атак впливають проблеми РФ із технікою, екіпажами стратегічної авіації та фізичним станом пілотів.

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