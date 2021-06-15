Били арматурою і душили: донька підприємця із Запоріжжя, який розстріляв нападників, розповіла, як все сталося

Дівчина вважає, що у цьому випадку її батько не має нести відповідальність, оскільки захищав свою родину.

У Запоріжжі підприємець розстріляв із пістолета двох чоловіків, які вдерлися до його магазину і напали на нього. В результаті нападників ушпиталили до лікарні з пораненнями.

Про те, що сталося того дня у Мережі розповіла донька підприємця.

"12 червня, близько 19:00 двоє відморозків, озброєні арматурою 18 мм 70-80 см завдовшки, і металевою трубою з навінченою гайкою, увірвалися в магазин мого батька. Першими завдали збитки, розбивши скло вітрин, паралельно всьому викрикуючи погрози на адресу моєї сім'ї. Один з нападників попрямував до службового входу (до касової зоні), як ми вважаємо з метою грабежу, так як викрикував, що поставив нас "на лічильник", - розповідає дівчина.

За її словами, почувши галас, назустріч чоловікам вийшла її мама. Один із зловмисників вдарив її металевою трубою, цілячись у голову. Жінка встигла прикритися рукою і схопити її руками. У цю мить до зали зайшов тато дівчини з револьвером і попередив нападників, що якщо вони не заспокояться, він відкриє вогонь.

"Вони не взяли до уваги його слова. У той час я виглянула в зал магазину і побачила, що моїх батьків б'ють ці вир*дки. У мами на обличчі кров, її душать, викручують руки, б'ють, як її, так і батька. Я вирушила в епіцентр бійки і почала кричати: "Нащо ви б'єте жінку!", на що отримала відповідь: "Закрий рота вівця, ми тебе виловимо", - розповідає дівчина.

За її словами, вона отримала удар арматурою по руці і за неї вступився тато. Зрештою підприємець скористався пістолетом і поранив обох нападників.

"Чого мого тата судять за перевищення меж самооборони, а їх за хуліганство? Чому мій тато думає про дітей цієї людини, їздить у лікарню, купує ліки, а ця особа хотіла мені розбити голову арматурою? З лікарні виписали молодшого потерпілого, і він гуляє на свободі. Чому в нас судять тільки жертв? Чи варто чекати поки тебе вб'ють?", - написала дівчина.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області, правоохоронці встановили, що "тілесні ушкодження чоловіки отримали від 43-річного місцевого мешканця після того як спершу з хуліганських мотивів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вони металевими прутами розбили вікна вхідних дверей його магазину, а потім нанесли тілесні ушкодження й господарю. Підприємець, захищаючись від протиправних дій невідомих йому осіб, дістав револьвер та здійснив декілька пострілів у бік зловмисників. У результаті молодший з чоловіків отримав вогнепальне поранення лівого стегна, старший - проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини".

За фактом стрілянини у магазині слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони) ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Херсоні ветерана АТО, який працював у лісництві, судять за вбивство браконьєра. Злочинців чоловік помітив під час патрулювання і намагався їх затримати, але це обернулося стріляниною

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання