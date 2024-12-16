"Били до розриву органів та перелому черепа": нардепка про скандал у 211 бригаді

За її словами, відомо про розриви внутрішніх органів внаслідок побиття, переломи кісток черепу, носа у бійців.

Отримані ще у вересні тимчасовою слідчою комісією (ТСК) дані містять численні докази протиправної діяльності щодо військовослужбовців 211-ї понтонно-мостової бригади.

Про це розповіла народна депутатка Юлія Яцик, передають Новини.LIVE.

За її словами, 10 вересня надійшли до ТСК матеріали – відео, аудіозаписи та свідчення. Усе це одразу передали до ДБР.

"Чому лише зараз про цю історію заговорили, мені дивно. Це не лише справа ВСП. Йдеться про злочини. Осіб били, дуже серйозні побої завдавалися. Били за що – вимагали гроші. Певний відсоток з виплати за виконання бойових дій. Просто на картку людині. Осіб, які не згоджувалися надавати добровільно (кошти, – ред.), – били", – каже Яцик.

За її словами, відомо про розриви внутрішніх органів внаслідок побиття, переломи кісток черепу, носа – істотні фізичні ушкодження. Крім того катування.

"Всі знають про проблему "аватарів" (алкоголізму – Ред.) у війську. Але деякі командири вдаються до створення кліток, щоб людина тверезіла. Але в даному випадку в цих клітках тримали людей, які не згоджувалися співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, надавати кошти", – заначає нардепка.

Депутатка наголосила, що такі кричущі випадки непоодинокі та вимагають масштабних розслідувань.

Нагадаємо, що довколо 211-ї бригади ЗСУ спалахнув гучний скандал. Журналісти заявили численні факти знущань над військовослужбовцями, зловживання командуванням, побори та катування.

В Генштабі ЗСУ запевнили, що вже відправили комісію для перевірки зазначеної інформації. Своєю чергою Рустем Умєров заявив про негайний початок роботи Головної інспекції Міноборони, яка перевірить факти, викладені у ЗМІ.

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