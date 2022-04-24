"Били дубинкою в серце, поставили на коліна і погрожували зґвалтувати": священник, якого окупанти викрали у Херсоні, розповів про полон

За словами священнослужителя, він піддавався катуванням збоку російських окупантів.

В тимчасово окупованому Херсоні наприкінці березня окупанти викрали настоятеля храму УПЦ Сергія Чудиновича. Згодом його випустили з полону.

Про те, що він пережив, перебуваючи в руках окупантів, Сергій Чудинович розповів у Мережі.

Настоятеля одного з храмів у Херсоні Сергія Чудновича викрали 30 березня просто з церкви представники так званої "міліції", провели там обшуки, а після цього посадили священника в авто і вивезли у невідомому напрямку. Сергій Чудинович перебував у полоні окупантів день. Там його катували і змушували зізнатися, що він диверсант.

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Після розголосу про викрадення херсонського священника у ЗМІ, Сергія Чудиновича змусили записати відео, де він заявив, що з нього не знущалися і фізичну силу не застосовували. Насправді ж все виявиося не так.

"Коли мене забрали з церки, на мене надягли шапку, і я поїхав у автівці з окупантами, які були в масках і балаклавах. Потім привезли в приміщення, яке виявилося приміщенням головного управління нацполіції у Херсоні. Там зі мною спочатку проводили чемну розмову, а потім мене звинуватили в тому, що я член Терборони. Це не так. Далі на мене вдягли шапку, зав'язали ніс і шию. І сказали, що я 2 години буду думати. Мені не давали пити воду, не пускали до туалету, взяли зразок ДНК і відбитки пальців. Постійно погрожували, що мене чомусь відвезуть в Чорнобаївку, погрожували розправою з родиною, якщо я не буду працювати з РФ", - розповідає священник.

За деякий час до приміщення, де перебував чоловік, зайшли невідомі, яких він через шапку не бачив і почали його катувати.

"Заламали руки, сказали, що життя моє закінчилося, і мене будуть розбирати на частини. Перевели в інше приміщення, там почали бити дубінкою в область серця. Били по ногах, душили, зв'язали руки скотчем позаду. Замість води дали горілку. Дали в руки дубінку пощупати руками і сказали, що мене зґвалтують нею. Били, потім почали розстібати штани, роздягли, поставили на коліна, притисли і сказали, що запхнуть в мене дубінку. Я прощався з життям, молився. Намагалися згвалтувати", - розповів чоловік.

Він зізнається, що у той момент йому було страшно, тож він погодився на вимоги окупантів співпрацювати з ними і підписав навіть якийсь документ.

"Мені дуже соромно, що я виявив слабкість, я злякався. Я хочу, щоб всі знали, як вони поводяться з людьми, і що всі відео, де люди говорять, що їх не катували - неправда", - сказав Сергій Чудинович.

6 квітня священнику вдалося втекти з Херсона на підконтрольну Україні територію і він одразу ж пішов до поліції, де розповів про те, що пережив і чому погодився на співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, що у Новоград-Волинському районі Житомирської області священник одного з храмів закликав підтримати у війні військовослужбовців Російської Федерації.