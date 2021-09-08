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Били і трясли: під Одесою шукають батьків, які мотлошили свою дитину (відео)

Били і трясли: під Одесою шукають батьків, які мотлошили свою дитину (відео)

pixabay.com

Батьків вже розшукує поліція.

У ЖМ "Райдужний" під Одесою на камери відеоспостереження потрапила сімейна пара, яка жорстоко поводилася зі своєю дитиною. На вигляд малюкові немає і двох років. 

Про це повідомляє  захисниця Зоя Мельник у Facebook.

На відео видно, як біля входу до будинку батько хлопчика хапав його за руки і тряс. Чоловікові, напевно, не сподобалося, що дитина піднялася до входу не сходами. 

Потім сім'я зайшла до ліфту і хлопчик захотів натиснути на одну з кнопок. У відповідь на це мати вдарила малюка з такою силою, що той не зміг втриматися на ногах. 

Після того, як відео потрапило до Мережі, батьків почали розшукувати поліція і служба у справах дітей. Наразі вони встановлюють особи батьків. 

Нагадаємо, у соцмережах Одеси з'явилося повідомлення, що в селищі Котовського п'ять днів поспіль чоловік виганяв свою 21-річну дружину разом з малою дитиною на вулицю. 

Також в Одесі на проспекті Добровольського жінка перетворила квартиру на смітник. Разом з матір’ю жив 9-річний син, якого напередодні забрали.

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