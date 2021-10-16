Били кийками, ногами, викручували вуха і роздягали: ДБР розслідує побиття правоохоронцями громадян

Встановлено факти перевищення повноважень працівниками поліції у кількох областях.

Державного бюро розслідувань розслідує кілька випадків знущання правоохоронців з пересічних громадян у різних містах України. Винних обіцяють притягти до відповідальності.

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Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, встановлено факти перевищення повноважень працівниками поліції у Житомирській та Запорізькій областях, а також на Київщині.

Житомир

Слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому розпочали досудове розслідування за фактом побиття 41-річного чоловіка у Житомирському районному відділенні поліції.

Громадянина доправили до відділку поліції для з’ясування деталей ймовірного вчинення ним дрібного хуліганства.

Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто у холі райвідділку гумовим кийком.

Побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку.

У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

Інший випадок мав місце у листопаді 2020 року у Житомирі. Патрульний побив людей під час затримання. Наразі обвинувальний акт стосовно правоохоронця направлений до суду.

За порушення ПДР патрульний зупинив автівку, між ним та водієм сталася суперечка, під час якої поліцейські затримали водія та надягли на нього кайданки. Після цього патрульний почав бити чоловіка руками та ногами по голові. Також він вдарив в обличчя пасажира автомобіля.

Запоріжжя

У Запоріжжі копи безпідставно зупинили жінку та чоловіка на вулиці та наказали останньому роздягатися.

У нього не знайшли заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити. Потерпілому викручували вуха та пальці,лупцювали по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження.

Київська область

У ніч з 9 на 10 жовтня цього року патрульні зупинили авто у Білій Церкві, водій якого порушив ПДР. Правоохоронці вирішили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, не зробили алкотест і виписали штраф (ст. 130 КПКУ).

Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.

Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття.

"Усі зазначені поліцейські підозрюються або обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", - зазначили в Державному бюро розслідування.

Нагадаємо, що у Житомирі 41-річного чоловіка привезли до райвідділку після дебошу, який він напідпитку влаштував вдома. Все, що відбувалось далі у холі відділку, бачили відвідувачі. За їхніми словами, оперуповноважений і затриманий посварились, коп схопився за кийок і почав бити чоловіка.

Новини України: у Житомирі ДБР розслідує обставини побиття затриманого оперуповноваженим

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