Били кулаками і ногами: у Хмельницькій області двоє чоловіків розправилися з безхатьком

У Хмельницькій області двоє чоловіків, які вже мали проблеми із законом, вчинили новий злочин.

У Хмельницькій області судитимуть 33-х та 38-річного місцевих жителів за умисне вбивство з особливою жорстокістю 40-річного безхатька. Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

"У серпні цього року біля магазину автозапчастин місцева жителька натрапила на тіло 40-річного безхатька з численними тілесними ушкодженнями в області голови. Жінка одразу викликала на місце швидку та поліцію. Правоохоронці оперативно встановили особу загиблого, переглянули відео з довколишніх камер спостереження, опитали усіх можливих свідків події та вже наступного дня затримали 33-х та 38-річного місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт між затриманими й потерпілим виник під час спільного розпивання спиртного. Тоді зловмисники відвели товариша в безлюдне місце та жорстоко побили кулаками, ногами та дерев’яними палицями. Після скоєного залишили чоловіка напризволяще і зникли.

Тепер обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі. До речі, чоловіки раніше вже відбували покарання за умисне вбивство.

Нагадаємо, в Миколаївській області під час сварки чоловік завдав ударів товаришу, від яких той помер.

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