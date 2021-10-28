Били кулаками по голові: у Дніпрі двоє чоловіків через ревнощі жорстоко обійшлися з приятелем

Били кулаками по голові: у Дніпрі двоє чоловіків через ревнощі жорстоко обійшлися з приятелем

За це їм загрожує до 15-ти років в'язниці.

У Дніпрі двоє чоловіків через ревнощі забили до смерті свого приятеля. Йому вони завдали множинні удари по голові, внаслідок чого потерпілий помер.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, пригода сталася в одному з приватних будинків. Там між трьома чоловіками стався конфлікт, причиною якого стали ревнощі. Двоє 24-річних місцевих мешканців завдали громадянинові множинні удари по голові, після чого втекли з місця злочину. В цей час потерпілий від отриманих травм помер.

Підозрюваних у скоєнні злочину згодом затримали правоохоронці.

“За місцем їх мешкання слідчі провели обшуки та вилучили речові докази. Чоловікам вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України . Їм обрали запобіжний захід у виді арешту. Зловмисникам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Підгородньому Дніпропетровської області водій легковика влетів у електроопору. Внаслідок чого загинула 17-річна дівчина.

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