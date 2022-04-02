Били не з "Градів", а "Смерчів": стали відомі подробиці обстрілу Кривого Рогу окупантами

Ракети окупантів потрапили в цивільний сектор у межах Кривого Рогу.
Сьогодні вночі рашисти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. В результаті є руйнування інфраструктури та приватних будинків.
Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
Ракети окупантів потрапили в цивільний сектор у межах Кривого Рогу, а також у периметр одного навчального закладу.
"Били не з "Градів" (після визволення нашими воїнами десятка сіл Херсонської області їхні "Гради" вже до міста не дістають), а зі "Смерчів", які мають набагато більшу дальність стрілянини. Били знову забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, які накривають одразу велику площу", - розповів Вілкул.
В результаті обстрілу постраждалих серед цивільного населення немає, оскільки раніше жителів цих будинків евакуювали в інші райони міста.
Нагадаємо, що окупанти обстріляли околицю Кривого Рогу. Унаслідок обстрілу загорілася заправка.
Читайте також: