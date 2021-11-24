Били ногами і каменем по голові і тілу: у Кривому Розі підліткам, які зґвалтували 48-річну жінку, висунули звинувачення

Прокуратура повідомила їм про підозру.
У Кривому Розі двоє 15-річних школярів напали на жінку, побили її, зґвалтували і пограбували. Прокуратура повідомила їм про підозру.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.
"За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури двом 15-річним юнакам повідомлено про підозру у побитті та розбійному нападі на місцеву мешканку (ч.2 ст.121 та ч.4 ст.187 КК України). Також вирішується питання щодо вручення їм повідомлення про підозру у її зґвалтуванні (ч.3 ст.152 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Подія сталася 22 листопада у Кривому Розі. Двоє підлітків напали на 48-річну жінку, завдали їй численні удари ногами та каменем по голові та тілу, після чого зґвалтували. Після цього вони поцупили в неї телефон і втекли з місця злочину.
Нагадаємо, що у Кривому Розі за напад і зґвалтування жінки затримали двох неповнолітніх.
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