Лупцювали ногами по голові: на Київщині неповнолітні дівчата жорстоко побили іншу

У селищі Рокитне на Київщині неповнолітні дівчата, учениці ліцеїв, жорстоко побили іншу. Що стало причиною - встановлює поліція.

Факт побиття підтвердили у поліції Київської області.

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"Між неповнолітніми відбулася сварка, яка переросла у бійку. У результаті 12-річній дівчинці було завдано тілесних ушкоджень. Подію кваліфіковано як хуліганство. Наразі потерпіла знаходиться у лікарні, у подальшому медиками буде надана оцінка з приводу ступеня тяжкості тілесних ушкоджень", - розповіли у поліції.

Правоохоронці повідомили, що під час моніторингу мережі інтернет виявили відео, на якому підлітки бʼють неповнолітню. На інцидент одразу відреагувала ювенальна превенція та оперативно встановила кривдниць.

Надалі порушниць разом із батьками було запрошено до відділу поліції для надання пояснень.

Український журналіст Констянтин Андріюк стверджує, що бійка сталася 5 грудня між учнями Рокитнянських ліцеїв №1 та №2.

"Звідки??? ЗВІДКИ у них така жорстокість? А може про це варто запитати у деяких "блогерів" України? Які піарять в Україні кацапські г@вносеріали. Із жорстокими кривавими бійками, блатною романтикою та ідеологією – проломи комусь голову - і ти станеш успішним", - написав він.

Нагадаємо, на Київщині мати-вихователька перетворила будинок сімейного типу на катівню для дітей.

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