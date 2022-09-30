"Били по нас всім, чим можна": троє танкістів ЗСУ врятувалися з охопленого вогнем танка і пожартували про спалені брови (відео)

Українські танкісти з гумором поставилися до того, що їх поцілили у танку, а вони вижили.
Українські захисники не лише найсміливіші, але й найвеселіші. Вони з гумором сприймають як перемоги, так і невдачі. Трьом українським захисникам вдалося вижити у підбитому танку на одному з напрямків.
Кадри після бою вони виклали в Мережі.
Українські захисники записали відео, коли пішки поверталися на свої позиції, оскільки втратили танк. Окупанти поцілили у броньовану техніку, і вона зайнялася. Екіпажу танка вдалося вибратися назовні і залишитися живими.
Обгорілі і вцілілі вони пожартували про пережите.
"Нас щойно в*бали на танку. Били по нас всім чим можна. Ех.. другий телефон за місяць розбився. Обличчя моє обпечене покажи... Брови і вії згоріли", - сміються в кадрі танкісти.
Відео можна подивитися за посиланням, воно містить нецензурну лексику.
Нагадаємо, що ЗСУ взяли в оточення російські війська, які перебувають в районі міста Лиман на Донеччині. За повідомленнями російських військових кореспондентів, ЗСУ прорвали російську оборону в районі Ставків, за 10 км на північ від Лиману, і перерізали дорогу Торське-Дробишеве.
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