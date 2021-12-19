Били по обличчю і в живіт та тягали за волосся: у супермаркеті в Луцьку ліцеїсти відлупцювали касира

Били по обличчю і в живіт та тягали за волосся: у супермаркеті в Луцьку ліцеїсти відлупцювали касира

Суд покарав малолітніх зловмисників.

У Луцьку у маркеті "Сім23" троє молодиків, серед яких двоє неповнолітніх, побили двох касирів. Зловмисників розшукали і затримали, а днями суд ухвалив їм вирок.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Встановлено, що побиття працівників маркету, яке сталося у травні цього року, скоїли двоє учнів "Луцького інституту ліцею №8" та учень Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею. Вони відлупцювали двох касирів та невстановлену особу.



Молодики завдавали потерпілим удари в обличчя, живіт та тягали за волосся. У вироку вказано, що тілесні ушкодження отримав лише один із касирів.



У суді обвинувачені визнали свою провину, а потерпілий у заяві вказав, що претензій до своїх кривдників не має.

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив двом злочинцям умовне покарання строком на два роки, ще один отримав рік умовного покарання.

Нагадаємо, що у Черкаській області суд виніс вирок підліткові, який разом із товаришем до смерті побив 48-річного чоловіка. Він проведе у в'язниці 11 років життя.

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