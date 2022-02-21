Били руками, ногами і знімали на камеру: в Запоріжжі судитимуть дівчат, які жорстоко побили школярок

Били руками, ногами і знімали на камеру: в Запоріжжі судитимуть дівчат, які жорстоко побили школярок

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох дівчат.

У Запоріжжі судитимуть дівчат, які жорстоко побили трьох школярок і зняли відео побиття на відео.

Про це повідомляє прокуратура Запорізької області.

У Запоріжжі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох неповнолітніх дівчат за фактом хуліганства, вимагання грошей, викрадення чужого майна (ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 185 КК України). Четверо з обвинувачених перебувають під домашнім арештом, найактивніша дівчина утримується під вартою.

Слідством встановлено, що у листопаді минулого року у Запоріжжі на території стадіона однієї з школ міста група підлітків жорстоко побила трьох школярок. Тілесні ушкодження завдавали руками, ногами та тупими предметами. Побиття супроводжувалось відеозйомкою одним із присутніх. Крім того, під час сварки одна з нападниць вимагала з потерпілих гроші для припинення конфлікту.

"Під час досудового розслідування слідство розкрило ряд тяжких злочинів, скоєних стосовно неповнолітніх потерпілих, серед яких грабежі, розбої та хуліганства, вчинені групою осіб ( ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 ч. 2 ст. 296 КК України). Ініціатором указаних злочинів була найактивніша учасниця бійки, яка наразі перебуває під вартою. Також за вказаними злочинами до суду скеровані обвинувальні акти", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Запоріжжі у дитячій обласній лікарні прооперували 14-річну Женю, яку відлупцювали дівчата-підлітки на шкільному стадіоні. Медики проводили хірургічне втручання, бо у дівчини зламаний ніс.

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