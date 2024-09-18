Били ще й ракетами: з'явилися нові кадри атаки на Торопець Тверської області РФ (відео)

У Мережі з'явилися відео з російського Торопця, на яких можна почути характерний звук реактивної ракети. Раніше йшлося лише про "атаку дронів" і "роботу ППО". На кадрах зафіксовано яскраві наслідки атаки й потужну детонацію.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

З'явилися нові відео з Торопця Тверської області РФ

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку безпілотниками у місті Торопець Тверської області. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Почалася детонація боєприпасів і вибухи були такими потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи (землетруси).

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