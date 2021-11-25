Били, стріляли над головою та змушували копати собі могилу: на Волині через борги живцем поховали таксиста

Били, стріляли над головою та змушували копати собі могилу: на Волині через борги живцем поховали таксиста

Чоловікові вдалося вибратися і покликати на допомогу.

У Луцькому районі затримали двох чоловіків, які жорстоко побили місцевого таксиста, змусили його копати собі могилу, а потім закидали його ґрунтом.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області.

Правоохоронці Волинської області затримали двох громадян 23 та 30 років, які побили та "живцем" поховали таксиста.

Відомо, що у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який заборгував йому гроші. Аби вирішити цю проблему, боржник звернувся до знайомих.

Чоловікові призначили зустріч вдома в одного з фігурантів, де впродовж 3 годин його били.

"При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати могилу та закидали його ґрунтом. Чоловікові вдалося вибратися і він звернувся по допомогу до поліцейських", - розповіли у поліції.

Правоохоронці затримали двох чоловіків. Зараз постраждалий перебуває у реанімації, за його життя борються медики.

Затриманим уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій їх дії можуть бути додатково кваліфіковані.

Нагадаємо, що у Луцькому районі група молодиків побила таксиста. Після цього вони забрали його речі, а чоловіка вивезли на кладовище і там залишили.

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