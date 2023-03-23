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"Били тих, хто за Україну": викрадений хлопчик розповів, як окупанти знущаються з дітей

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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"Били тих, хто за Україну": викрадений хлопчик розповів, як окупанти знущаються з дітей

Фото: Associated Press

Батькам, які в розпачі телефонували, щоб дізнатися якусь інформацію, росіяни нахабно відповідали: "Все одно ви їх не заберете, це – діти Росії".

Російські окупанти брехали викраденим українським дітям, що батьки від них відмовилися. Тим часом загарбники намагалися передати на всиновлення маленьких українців російським сім'ям.

Про це розповів український підліток, якого днями вдалося повернути з території РФ. Відео його розповіді опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами хлопчика, дітей з проукраїнськими поглядами окупанти жорстоко били. Також їм давали дуже погану їжу.

"Били тих, хто за Україну. З Херсонської області майже всі – за Україну. Металевою палкою били. Казали, що "ми вас відвеземо в інтернат, ви там посидите і все зрозумієте". По спині дівчинку ударили, у неї синяк був. Одного разу ми сиділи у залі, там хтось крикнув "Слава Україні" і хтось відповів "Героям слава. Цих дітей забрали і я не знаю, що з ними далі було", – розповів підліток.

Росіяни заперечували дітям, що Україна звільнила Херсон. Також дітей лякали, що відвезуть до Пскова у дитбудинок, потім їх мали всиновити. Дітям казали, що батьки від них відмовилися. А батькам, які в розпачі телефонували, щоб дізнатися якусь інформацію, росіяни нахабно відповідали: "Все одно ви їх не заберете, це – діти Росії".

Нагадаємо, що 21 березня Україна повернула 15 викрадених Росією дітей.

Раніше дослідники з Єльського університету встановили, що Росія утримує щонайменше 6 тисяч українських дітей у таборах.

Викрадених українських дітей з окупованих територій України всиновлюють серед російських сімей. Недавно правозахисники виявили 43 спецзаклади, в яких Кремль утримує викрадених в Україні дітей.

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Дата публікації
Перегляди
1583
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