Били, топили і закопали живцем: у Полтавській області засудили трьох чоловіків

Вони знущалися з жінки через те, що подумали, що вона вкрала у них собаку.

На Полтавщині троє чоловіків, які вважали, що місцева мешканка вкрала німецьку вівчарку, побили жінку та закопали її живцем.

Про це пише видання "Полтавська хвиля".

Як стало відомо, подія сталася ще у березні 2020 року у селищі Мар'янівка. Там двоє чоловіків звинуватили місцеву мешканку в тому, що вона вкрала їхнього собаку. Вони покликали свого знайомого і разом прийшли в будинок до жінки, озброївшись палицею та газовим балончиком.

Вони жорстоко побили і забризкали жінку, опустили її голову в ємність з водою і почали душити. На цьому вони не зупинились. Злочинці наказали потерпілій вийти надвір і йти у бік цвинтаря. Там вони змусили її викопати собі яму та лягти до неї.

“Чоловіки змусили залізти її в яму, яку потім засипали землею. Коли на кладовищі стало тихо — жінка вилізла із "могили". Але за сто метрів її очікували ті ж чоловіки, які продовжили її бити. Уже після того, як побачили, що потерпіла не реагує на їхні дії — залишили її. Наступного дня жінка прокинулася у себе вдома”, — пише видання.

Жінку знайшли місцеві та передали її родичам, які викликали медиків та правоохоронців. Підозрюваних у злочині затримали та відправили під суд, де вони так і не визнали своєї провини.

“Спираючись на докази, суд визначив, що троє чоловіків вчинили катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання нанесення побоїв, мучення з метою покарати потерпілу за дії, у скоєнні яких вони її підозрювали. Відтак, Миргородський міськрайонний суд призначив вісім, шість і п'ять років позбавлення волі трьом чоловікам відповідно”, — додали у виданні.

Нагадаємо, що у Запорізькій області за вбивство знайомого засудили чоловіка.

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