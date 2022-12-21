Били з артилерії, РСЗВ та мінометів: за добу окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину – є жертви та поранені

Росіяни гатили по житлових будинках Херсона та поцілили в річковий порт.

Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 71 обстріл Херсонської області, атакуючи житлові будинки Херсона, є попадання в річковий порт.

Про обстановку в регіоні розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Внаслідок обстрілі вросіянами одна людина загинула, ще шість отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсонщини

ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада, відтоді російські загарбники щоденно здійснюють обстріли міста та області.

Так, нещодавно окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" село Гаврилівка. В населеному пункті пошкоджено школу, училище, сільраду, амбулаторію та будинок культури.

У понеділок, 19 грудня, окупанти знову обстріляли Херсон і вчергове пошкодили будівлю Херсонської ОВА. Після ворожих ударів у місті зникло світло.

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