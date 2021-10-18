Били з кулеметів і гранатометів: на Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових

Били з кулеметів і гранатометів: на Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових

У Луганській області також зафіксували політ ворожого безпілотника.

На Донбасі окупанти з початку доби три рази порушили режим припинення вогню. Позиції українських військових вони обстріляли з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Про це повідомили в пресслужбі Операції об'єднаних сил.

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Так, російські військові формування били по позиціям українських військових поруч з Пісками і Новолуганським. Вогонь терористи вели з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

У Луганській області також зафіксували політ ворожого безпілотника, який перетнув лінію розмежування.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність. Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", — додали в пресслужбі Операції об'єднаних сил.

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