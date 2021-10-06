Били за будь-яку провину армійським ременем і кулаками: подробиці вбивства вітчимом дівчинки на Закарпатті

Мати за дівчинку в момент побиття не те що не заступилася, а навіть не підійшла дізнатися, як вона почувається.

У селі Паладь-Комарівці під Ужгородом 34-річний вітчим до смерті забив 10-річну падчерку. Рідна мати дівчинки не те що її не захистила, а й навіть не надала допомоги. За словами односельців, загиблу дитину били постійно і жорстоко як вітчим, так і мати.

Подробиці цієї страшної трагедії розповів OBOZREVATEL.

Бив дівчинку за що завгодно

У селі Паладь-Комарівці, де сталося смертельне побиття 10-річної Майї, говорять, що вітчим був агресивним, особливо коли вип'є. Він час від часу бився з односельцями. Але найбільше від нього, кажуть місцеві, діставалося падчерці. Він міг бити її за що завгодно - за невчасно вимитий посуд, за те, що незаметено у будинку, за те, що не нагодувала кролів чи не замінила молодшій дитині підгузок. Били її кулаками, армійським ременем.

Водночас мати дівчинки, 37-річна Наталія, ще й допомагала чоловікові карати дочку. Односельцям чоловік колись говорив, що дітей б'є Наталія, а він їх не чіпає.

"Насправді це не зовсім так. Агресором у домі був він. А вона говорила, що боялася його, тому не заперечувала і сама брала участь у побоях. Але сильно не била, нібито вдавала", – розповів один із жителів села.

Односельці говорять, що дівчинка виконувала усю роботу в будинку, доглядала за молодшими братами і сестрами. Сергій з Наталією могли поїхати десь на усю ніч і залишити Майю за старшу.

Майя не раз утікала з дому через побої. Вона дуже боялася вітчима, а коли у неї втік кролик, то дівчинка просто втекла, знаючи, що її за це жорстоко покарають. Місцевий пастух розповідав, що одного разу дівчинка втекла з дому боса.

Писати заяву на агресора Наталія не хотіла

Сергій також бив і Наталю - вона часто втікала з дому і переховувалася у сусідів. Однак писати заяву в поліцію на домашнього насильника Наталя не хотіла. Як вона сама говорить, чоловіка дуже любила.

Навіть на своїй сторінці в соцмережі в його день народження вона писала: "Ти людина, якою я не просто дорожу – я тобою в буквальному сенсі живу і дихаю. Ти коханий, ти єдиний, ти надійний і вірний. Я бажаю тобі, коханий мій, щоб над твоєю головою ніколи не збиралися хмари. Нехай тільки сонце над тобою світить, показуючи правильні шляхи, щоб ти міг по них без перешкод та завад до свого успіху йти. Бажаю тобі завжди залишатися таким, як ти є, адже ти мій коханий чоловік і найулюбленіший тато на світі. З днем народження, лапулічка", – написала Наталія.

Сидів за вбивство і побив співмешканку

У Наталії було шестеро дітей. Старшій уже 18 років, але з матір'ю вона не живе. Далі за віком ішла Майя. Ще один хлопчик помер у дитинстві. Далі 5-річна Ніка (теж нерідна дочка Сергія), далі діти від Сергія - однорічний Максим і новонароджена дівчинка, якій 2 тижні.

Із Сергієм Наталія познайомилася у Мережі. Спочатку листувалися, а потім він приїхав, і вони почали жити разом. За словами сусідів, Сергій родом із Нікополя. Звідти він втік після того, як побив співмешканку і його розшукувала поліція.

А раніше Сергій сидів у в'язниці за вбивство.

Колишніх чоловіків і батьків дітей Наталії Сергій до будинку не пускав. Одного разу до них прийшов батько Майї Ігор, але йому ніхто не відчинив хвіртку, тож він перескочив через паркан. Сергія це розлютило, він побив чоловіка і навіть топив його у калюжі, а Наталя знімала це на відео.

Мати не захистила доньку

У п'ятницю, 1 жовтня, соціальні служби повинні були забрати Ніку і Майю із сім'ї, оскільки родичі дітей написали заяви про те, що з ними в сім'ї жорстоко поводяться. Але з якоїсь причини служби не приїхали.

Сергій про це дізнався і розлютився. Наступного дня він пиячив і накинувся з кулаками на Майю. Бив усім, що потрапляло під руку, навіть дерев'яною палицею. Наталя не захищала дитину.

Коли ж жорстоко побита до напів смерті дівчинка заснула, мати навіть не підійшла поглянути, що з нею. Сама ж Наталія виправдовувалася, що боялася чоловіка. А вранці вони вже побачили мертве тіло. Тільки тоді зателефонували в поліцію.

Поліція відкрила кримінальне провадження не лише проти вітчима, а й проти матері. Дітей з родини вилучили. Однак Наталія миритися з цим не хоче і збирається забрати дітей назад додому.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство дитини. Суд найближчим часом має обрати Сергію Давидову запобіжний захід. Йому загрожує строк від 10 до 15 років позбавлення волі.

Також поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 135 КК України – залишення без допомоги, що призвело до смерті людини. В межах цієї справи буде дано оцінку діям матері дівчинки.

Нагадаємо, що у Закарпатській області чоловіка підозрюють у вбивстві 10-річної названої дочки.

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