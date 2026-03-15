Біля Чернігова російський дрон вибухнув поблизу блокпоста: є загиблий і поранені

Через удар БпЛА у Чернігівському районі є потерпілі та загиблий.

У селі Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району безпілотник поцілив неподалік блокпоста. Є жертви.

Про це інформує начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Внаслідок вибуху загинув один військовослужбовець, ще декілька отримали поранення. Постраждав також поліцейський.

Пораненим надають всю необхідну медичну допомогу. На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.

Ситуація перебуває під контролем місцевих військових та правоохоронців.

Раніше у Чернігові російський безпілотник вибухнув просто між житловими будинками. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. На місці працювали відповідні служби, ліквідовуючи наслідки удару.

