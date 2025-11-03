Біля кордону на Закарпатті встановлюють бетонні блоки: що відбувається

Пункт пропуску на держкордоні в Закарпатській області / © Держприкордонслужба

У Закарпатській області біля пунктів пропуску встановлять бетонні блоки-загороджувачі, щоб запобігти спробам прориву автомобілів через державний кордон.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у ефірі телемарафону.

За словами Демченка, останнім часом фіксується чимало випадків, коли окремі громадяни намагаються прорватися через кордон — як безпосередньо в пунктах пропуску, так і ще на під’їздах до них, іноді навіть пошкоджуючи шлагбауми.

«Державна прикордонна служба з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для того, щоб унеможливлювати такі дії», — зазначив речник ДПСУ.

Він додав, що прикордонники спільно зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської обласної військової адміністрації посилюють заходи безпеки на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску.

Зокрема, встановлюються конструкції, що змушують транспорт знижувати швидкість, а також додаткові інженерні елементи, покликані запобігти спробам прориву через лінію контролю та пошкодженню прикордонної інфраструктури — зокрема шлагбаумів і огорож.

Нагадаємо, 30 вересня в Закарпатській області мобілізований адвокат на чорному авто Toyota Avensis протаранив шлагбауми на пункті пропуску «Велика Паладь — Надьгодош» та втік до Угорщини.