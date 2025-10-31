ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2188
1 хв

Біля кордону з Білоруссю вибухнули два автомобілі: п’ятеро загиблих (фото)

В обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Вибухи автомобілів сталися на замінованій території

Вибухи автомобілів сталися на замінованій території / © Головне управління Національної поліції в Житомирській області

У п’ятницю, 31 жовтня, біля кордону з Білоруссю на півночі Житомирської області два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях.

Про це повідомили в поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути.

Як встановили поліцейські, в першому випадку місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухалися уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу. Вони змінили маршрут і заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. Автомобіль натрапив на вибуховий пристрій, унаслідок чого стався вибух.

/ © Головне управління Національної поліції в Житомирській області

© Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Внаслідок нещасного випадку загинуло п’ятеро чоловіків, жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доправлені до лікарні.

Ще один вибух у лісовому масиві стався внаслідок наїзду на міну автомобіля ЗІЛ, який перевозив лісопродукцію. Внаслідок вибуху 32-річний житель Коростенщини зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

/ © Головне управління Національної поліції в Житомирській області

© Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Правоохоронці закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки та не наближатися до прикордонних територій, де встановлені попереджувальні знаки «Стоп! Міни!».

У поліції нагадали, що відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, зокрема на відстані до 30 км від кордону, залишається забороненим.

Нагадаємо, напередодні в Києві в одному з поштових відділень «Укрпошти» стався вибух під час митного огляду посилки.

2188
