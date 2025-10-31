Біля кордону з Білоруссю вибухнули два автомобілі: п’ятеро загиблих (фото)

Вибухи автомобілів сталися на замінованій території / © Головне управління Національної поліції в Житомирській області

У п’ятницю, 31 жовтня, біля кордону з Білоруссю на півночі Житомирської області два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях.

Про це повідомили в поліції Житомирської області.

Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути.

Як встановили поліцейські, в першому випадку місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухалися уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу. Вони змінили маршрут і заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. Автомобіль натрапив на вибуховий пристрій, унаслідок чого стався вибух.

Внаслідок нещасного випадку загинуло п’ятеро чоловіків, жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доправлені до лікарні.

Ще один вибух у лісовому масиві стався внаслідок наїзду на міну автомобіля ЗІЛ, який перевозив лісопродукцію. Внаслідок вибуху 32-річний житель Коростенщини зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

Правоохоронці закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки та не наближатися до прикордонних територій, де встановлені попереджувальні знаки «Стоп! Міни!».

У поліції нагадали, що відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, зокрема на відстані до 30 км від кордону, залишається забороненим.

Нагадаємо, напередодні в Києві в одному з поштових відділень «Укрпошти» стався вибух під час митного огляду посилки.