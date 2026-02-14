Біля кордону з Румунією знайшли тіло українця – що відомо (фото)

ДПСУ / © УНІАН

Реклама

Біля державного кордону з Румунією виявлено тіло чоловіка 1997 року народження, жителя Івано-Франківської області.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України на своїй сторінці у Facebook.

«До прикордонників звернулися родичі громадянина, які повідомили, що він планує незаконно перетнути державний кордон, проте під час нелегального походу чоловікові стало погано. Група реагування виявила його тіло неподалік кордону», — зазначили у повідомленні.

Реклама

© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

За висновком лікарів, смерть настала через серцеву недостатність. В управлінні також нагадали, що з початку 2022 року на державному кордоні зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків при спробах незаконного перетину межі.

«Вкотре застерігаємо, що перетин державного кордону поза пунктами пропуску — це не лише незаконно, а й небезпечно для життя та здоров’я», — додали прикордонники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля кордону з Румунією прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, але провалився під лід.