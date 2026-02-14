ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
565
Час на прочитання
1 хв

Біля кордону з Румунією знайшли тіло українця – що відомо (фото)

Лікарі встановили, що причиною стала серцева недостатність.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ДПСУ

ДПСУ / © УНІАН

Біля державного кордону з Румунією виявлено тіло чоловіка 1997 року народження, жителя Івано-Франківської області.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України на своїй сторінці у Facebook.

«До прикордонників звернулися родичі громадянина, які повідомили, що він планує незаконно перетнути державний кордон, проте під час нелегального походу чоловікові стало погано. Група реагування виявила його тіло неподалік кордону», — зазначили у повідомленні.

/ © Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

© Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

За висновком лікарів, смерть настала через серцеву недостатність. В управлінні також нагадали, що з початку 2022 року на державному кордоні зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків при спробах незаконного перетину межі.

«Вкотре застерігаємо, що перетин державного кордону поза пунктами пропуску — це не лише незаконно, а й небезпечно для життя та здоров’я», — додали прикордонники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що біля кордону з Румунією прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, але провалився під лід.

Дата публікації
Кількість переглядів
565
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie